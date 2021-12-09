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9 декабря 2021 4:05

Бояков о намереном банкротстве МХАТа: "Либо глупость, либо ложь"

Бывший художественный руководитель МХАТа имени Горького ответил на выпады нового руководства театра
Наталья СМИРНОВА
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Бывший художественный руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Бояков

Бывший художественный руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Бояков

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бывший художественный руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Бояков прокомментировал новости о том, что новая команда театра якобы столкнулась с финансовыми проблемами, которые оставили учреждению предшественники. Как заявил Бояков в большом интервью "Комсомольской правде", информация о том, что театр достался новому руководителю Владимиру Кехману банкротом - не правда.

"Разговоры о том, что театр обанкротили - либо глупость, либо ложь. В конце 2020 года театр выполнил государственное задание, даже перевыполнил его по всем показателям. Коллективу была выплачена 13-ая зарплата", - заявил Бояков.

Он отметил, что Владимир Кехман выразил много голословных вещей. Одна из них, по словам Боякова, это заявления о том, что он, как автор инсценировки и режиссер, получал по миллиону рублей за каждый сыгранный в театре спектакль "Лавр"

"Это вранье. [Я получал] меньше ста тысяч. Это авторские отчисления. У других режиссеров, драматургов, с которыми театр заключал контракты, гораздо большие авторских", - пояснил Бояков Kp.ru.

Как ранее писал сайт kp.ru, совет попечителей МХАТ имени Горького прекратил отношения с театром после того, как был уволен худрук Эдуард Бояков. Об этом сообщил председатель совета, коммерческий директор ОАО "УГМК" Игорь Кудряшкин.