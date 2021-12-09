Бояков высказался об идее объединения МХТ им.Чехова и МХАТ им. Горького

Бывший художественный руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Бояков Фото: Борис КУДРЯВОВ

Бывший художественный руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Бояков рассказал о возможном будущем двух МХАТов. Как он признался в большом интервью для "Комсомольской правды", театры может ждать объединение, идею которого он не поддерживает.

"Такая версия действительно существует", - ответил Бояков на вопрос о возможности объединения двух МХАТов.

По его словам, фамилии тех, кто может возглавить объединенный театр, он слышит постоянно - это Никита Михалков, Владимир Машков, Евгений Миронов. Однако, подчеркнул экс-худрук горьковского МХАТа, эту идею он не поддерживает.

"Те, кто думают об объединении, меньше всего думают о театре и его художественной политике. Потому что более разных театров, чем МХТ им.Чехова и МХАТ им. Горького, найти невозможно. Кто-то очень хочет построить театральный Газпром", - подчеркнул Бояков kp.ru.

Как ранее писал сайт kp.ru, новый директор МХАТа Владимир Кехман заявил, что все артисты "вдохновлены" после ухода предыдущего руководства театра.