Захарова заявила, что бойкот США Олимпиады в Пекине ведет к развалу мировой спортивной системы

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Попытки Вашингтона доминировать на мировой спортивной арене, а также дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине ведут к разрушению спортивной системы. Такое мнение высказала представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в четверг, 9 декабря.

«Сегодня, на мой взгляд, надо говорить о развале мирового спорта, в том числе в интересах США, которые это не скрывают, а скоро будут говорить об этом открытым текстом. Правила переписываются исходя из их идеологических установок», - заявила дипломат в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», комментируя инициированный Вашингтоном бойкот Олимпиады.

Напомним, накануне Вашингтон объявил дипломатический бойкот зимней Олимпиады в Пекине. Это означает, что на всемирные соревнования не прибудет официальная делегация США. Через несколько дней к американскому бойкоту присоединилась Канада.