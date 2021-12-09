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Политика9 декабря 2021 9:38

Танки "Армата" получат новый боекомплект

Испытания планируют завершить в 2022 году
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Новый боекомплект для танков Т-14 "Армата" уже проходит госиспытания

Новый боекомплект для танков Т-14 "Армата" уже проходит госиспытания

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские танки Т-14 "Армата" вскоре получат новый боекомплект. Об этом рассказал в интервью "Интерфаксу" первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Андрей Ельчанинов.

По его словам, новые боеприпасы уже проходят государственные испытания. Их планируют завершить в 2022 году, после чего свыше 40 обновленных танков поступят на вооружение российских войск.

"Т-14 – это шаг вперед на десятилетия, переоснащение войск на данную машину будет поэтапным и плавным по мере истечения сроков службы танков предыдущих поколений", - уточнил Ельчинов.

Как писал сайт kp.ru, ранее система управления огнем танка Т-14 "Армата" впервые в истории танкостроения проявила на испытаниях способность самостоятельно, без участия экипажа, находить и распознавать цели на поле боя.

Напомним, в США танк "Армата" назвали "убийцей", способным противостоять НАТО.