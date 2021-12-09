США предупредили Украину, что ее вряд ли примут в НАТО в ближайшие 10 лет Фото: REUTERS

Соединенные Штаты заявили украинским властям, что членство Киева в НАТО вряд ли будет одобрено в ближайшие 10 лет, рассказал источник, знакомый с переговорами.

«Высокопоставленные чиновники Госдепартамента заявили Украине, что членство в НАТО вряд ли будет одобрено в ближайшее десятилетие», – пишет Associated Press.

В то же время американские чиновники сообщили, что власти США могут оказать давление на Украину в вопросах, связанных с автономностью республик Донбасса. По их словам, президент Джо Байден хочет более активно участвовать в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины и может побудить Киев принять какие-то реальные действия в этом направлении. При этом, отмечается в сообщении, американский лидер хочет обставить это так, чтобы не было впечатления, что он идет на уступки России.

Бывший посол США на Украине Стивен Пайфер считает, что речь может идти о предоставлении Донбассу контроля над здравоохранением, внутренними органами и образованием.

Как писал сайт kp.ru, ранее в Белом доме после переговоров американского и российского президентов заявили, что Байден не давал обещаний Владимиру Путину о том, что Украина останется вне НАТО.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что НАТО, проводя военные учения на Украине, постепенно подминает ее под себя.