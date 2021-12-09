Путин сравнил происходящее в Донбассе с геноцидом Фото: REUTERS

То, что сейчас происходит в Донбассе, напоминает геноцид, заявил президент России Владимир Путин.

«Это, конечно, очень напоминает геноцид», – сказал глава государства в ходе заседания Совета по правам человека.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент России в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом обратил его внимание на применение Украиной ударных беспилотников Bayraktar в Донбассе. Российский лидер отметил, что Киев по-прежнему уклоняется от выполнения Минских соглашений.

Напомним, начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что любые провокации украинских властей по силовому урегулированию ситуации в Донбассе будут пресекаться. Как отметил Герасимов, украинские власти не выполняет Минские договоренности, а Вооруженные силы Украины сообщают о начале использования на Донбассе противотанковых ракетных комплексов «Джавелин», поставленных США, а также используют разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты турецкого производства.