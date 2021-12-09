Российские истребители сопроводили самолеты Франции и США над Черным морем Фото: Александр КОЦ

Российские истребители Су-27 сопроводили военные самолеты Франции и Соединенных Штатов над Черным морем, рассказали журналистам в Национальном центре управления обороной России.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, воздушные цели были идентифицированы как два тактических истребителя Dassault Mirage 2000 и Dassault Rafale французских Военно-космических сил, самолет-разведчик CL-600 и стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США. Кроме того, у полет у границ России совершил самолет-заправщик КС-135 ВКС Франции.

После того, как авиация НАТО развернулась от российских границ, самолеты ВВС РФ вернулись на аэродром базирования. Нарушения государственной границы России допущено не было, отметили в Минобороны.

Как писал сайт kp.ru, накануне Российские истребители Су-27 сопроводили над Черным морем два тактических истребителя Dassault Mirage 2000 и Dassault Rafale, а также самолет-топливозаправщик С-135 ВКС Франции.

Напомним, Россия вручила посольству Соединенных Штатов в Москве ноту протеста в связи с полетами военных самолетов США над Черным морем вблизи российских границ.