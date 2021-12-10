Зеленский заявил, что Байден раскрыл ему содержание переговоров с Путиным

Джозеф Байден поговорил по телефону с Владимиром Зеленским после видеоконференции с Владимиром Путиным Фото: REUTERS

Лидер Соединенных Штатов Джозеф Байден в ходе телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским рассказал ему о содержании переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Президент США ознакомил меня с содержанием его переговоров с Владимиром Путиным", - написал украинский лидер.

По его словам, диалог с Байденом продлился полтора часа.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о договоренностях, которых удалось достичь Владимиру Зеленскому в ходе телефонных переговоров с Джозефом Байденом. В частности, речь шла о "всей необходимой помощи", чтобы дать отпор в случае агрессии против украинского государства.

Напомним, переговоры Путина и Байдена прошли во вторник, 7 декабря, в формате видеоконференции. Как сообщил руководитель пресс-службы Госдепа США Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов, президенты не заключали никаких сделок.