Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-16°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика10 декабря 2021 6:45

В Вашингтоне объяснили, почему Байден поговорил с Зеленским только 9 декабря

Беседа с президентом Украины состоялась на день позже, чем с Путиным и европейскими лидерами
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Президент США Джозеф Байден

Президент США Джозеф Байден

Фото: REUTERS

Представительница администрации президента США ответила на вопрос журналистов о том, почему американский лидер Джозеф Байден поговорил с главой Украины Владимиром Зеленским только на следующий день после переговоров с президентом России Владимиром Путиным. При этом с европейскими лидерами итоги этого саммита Байден обсудил 8 декабря, сразу после видеоконференции с российским лидером.

"У президента, разумеется, много других вещей в его повестке дня, в том числе внутриполитические вопросы, поездки по стране и так далее", - ответила представительница Вашингтона.

Она уточнила, что 8 декабря у главы Соединенных Штатов прошла "целая серия звонков и бесед с целым спектром партнеров".

Как ранее писал сайт kp.ru, Джозеф Байден в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским в четверг, 9 декабря, рассказал ему о содержании переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, переговоры Путина и Байдена прошли во вторник, 7 декабря, в формате видеоконференции. Главы государств говорили об Украине, "российской угрозе вторжения" на ее территорию, а также гарантиях для РФ, исключающих расширение НАТО в восточном направлении. Президент Соединенных Штатов также заявил о готовности поддержать вопрос урегулирования ситуации в Донбассе в рамках минского процесса.