В Вашингтоне объяснили, почему Байден поговорил с Зеленским только 9 декабря

Президент США Джозеф Байден Фото: REUTERS

Представительница администрации президента США ответила на вопрос журналистов о том, почему американский лидер Джозеф Байден поговорил с главой Украины Владимиром Зеленским только на следующий день после переговоров с президентом России Владимиром Путиным. При этом с европейскими лидерами итоги этого саммита Байден обсудил 8 декабря, сразу после видеоконференции с российским лидером.

"У президента, разумеется, много других вещей в его повестке дня, в том числе внутриполитические вопросы, поездки по стране и так далее", - ответила представительница Вашингтона.

Она уточнила, что 8 декабря у главы Соединенных Штатов прошла "целая серия звонков и бесед с целым спектром партнеров".

Как ранее писал сайт kp.ru, Джозеф Байден в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским в четверг, 9 декабря, рассказал ему о содержании переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, переговоры Путина и Байдена прошли во вторник, 7 декабря, в формате видеоконференции. Главы государств говорили об Украине, "российской угрозе вторжения" на ее территорию, а также гарантиях для РФ, исключающих расширение НАТО в восточном направлении. Президент Соединенных Штатов также заявил о готовности поддержать вопрос урегулирования ситуации в Донбассе в рамках минского процесса.