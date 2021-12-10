Песков заявил, что в графике Путина нет переговоров с Макроном

В графике Путина пока нет переговоров с Макроном Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В графике президента России Владимира Путина пока не стоят переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока он, что называется, в график не встал, но это может произойти весьма и весьма оперативно, когда по дипломатическим каналам все импульсы и сигналы пройдут», – рассказал журналистам пресс-секретарь глава государства.

Как писал сайт kp.ru, ранее Макрон заявил, что намерен провести переговоры с российским президентом, обсудив с ним урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. По словам политика, беседа состоится на следующей неделе. Президент Франции отметил, что европейские страны не могут самостоятельно урегулировать конфликт в Донбассе, поскольку это «зависит от доброй воли других государств».

Напомним, в ноябре 2021 Путин обсудил с Макроном ситуацию на Украине и в Белоруссии. Президенты признали, что подвижек в урегулировании украинского кризиса нет..