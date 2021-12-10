МИД РФ обвинил НАТО в нарушении ограничений для военных кораблей в Черном море Фото: REUTERS

Страны НАТО нарушают положения, предусмотренные международной конвенцией Монтре, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Конвенция ограничивает проход военных кораблей нечерноморских держав в Черном море.

«Мы наблюдаем проблемы, связанные с соблюдением конвенции Монтре натовскими странами. Мы не оставляем это без внимания», – сказал дипломат в ходе пресс-конференции.

Как писал сайт kp.ru, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военное присутствие Севератлантического альянса в Черном море не угрожает безопасности России.

Напомним, в ноябре 2021 года в Черное море направился флагманский корабль шестого флота ВМС США Mount Whitney. Судно прибыло в регион для проведения операций и учений с союзниками по Североатлантическому альянсу. В конце октября в Черное море также направился американский ракетный эсминец Porter, оснащенный управляемыми ракетными системами.