Украинцы в петиции потребовали сменить пол скульптуре «Родина-мать» в Киеве

На Украине предлагают удалить киевской Родине-матери грудь, приделать крылья и назвать ее Михаилом. Фото: Иван ВИСЛОВ

На Украине собирают подписи под петицией за то, чтобы сменить пол монументу «Родина-мать», который установлен в Киеве на Печерских холмах.

«Первоначальный замысел и советская эстетика этого сооружения не отвечает современным политическим и идеологическим требованиям нашего общества», - говорится в петиции

Автор петиции уточняет, что он считает нецелесообразным демонтаж монумента как по экономическим соображениям, так и потому, что он является неотъемлемой деталью образа украинской столицы. В рамках декоммунизации в петиции предлагается сделать из «Родины-матери» Архангела Михаила, который является покровителем Киева. Для этого предлагается удалить грудь «Родины-матери», убрать советский герб и добавить скульптуре крылья.

«Поскольку эта женщина выглядит достаточно мужеподобно, а еще и держит в руках щит и меч, несложно будет превратить ее в статую архистратига Михаила – патрона нашего города. С этой целью убрать грудь, заменить советский герб на герб Киева, и домонтировать крылья. Если найдутся дополнительные средства – сделать крылья подвижными, чтобы они колебались под действием ветра», - пишет автор петиции.

На 26 ноября петицию подписали 16 человек.

Монумент «Родина-мать» был установлен в Киеве в 1981 году. Это стальная 62-метровая скульптура женщины. В одной руке она держит 16-метровый меч, в другой — щит с гербом СССР. Общая высота монумента — 102 метра.

Как ранее сообщалось на kp.ru, в рамках декоммунизации на Украине происходит много событий. Так, украинцы переименовали памятник Чапаеву в памятник казаку, демонтировали пятиконечную звезду на военном мемориале, утопили бюст Ленина и потребовали переименовать «Советскую» колбасу.