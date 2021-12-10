Российский Су-30 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем Фото: Кирилл ЛОМАКИН

Российский истребитель Су-30 сопроводил над акваторией Черного моря самолет-разведчик Военно-морских сил Соединенных Штатов, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

«10 декабря 2021 была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для ее опознавания и недопущения ею нарушения границы в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Экипаж истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет-разведчик Р-8А ВМС США и сопроводил его над акваторией Черного моря», – сказано в сообщении.

После того, как американский самолет развернулся, Су-30 благополучно вернулся на аэродром базирования, не допустив нарушения государственной границы. Как отметили в ведомстве, полет российского истребителя проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Напомним, накануне российские истребители сопроводили над Черным морем самолеты Франции и США.

Как писал сайт kp.ru, Россия вручила посольству Соединенных Штатов в Москве ноту протеста в связи с полетами военных самолетов США над Черным морем вблизи российских границ.