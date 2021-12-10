МИД РФ заявил о критической точке в отношениях с Западом Фото: Shutterstock

Отношения между Россией и Западом подошли к критической точке, Москва настаивает на серьезном диалоге по вопросам безопасности России, заявило Министерство иностранных дел РФ.

«Такой диалог остро необходим сегодня, когда отношения между Россией и коллективным Западом продолжают деградировать и подошли к критической черте. Нагнетание конфронтации в отношении нашей страны абсолютно неприемлемо. В качестве предлога используется ситуация на Украине, в отношении которой Запад взял курс на поощрение русофобии, выгораживание действий киевского режима по срыву Минских договоренностей и подготовке к силовому сценарию в Донбассе», – говорится на сайте российского МИД.

Как отметили в ведомстве, НАТО подталкивает Украину к агрессии, о чем можно судить по участившимся военным учениям США и стран Североатлантического альянса в Черном море. Вместе с тем, заявили в МИД РФ, идет «военное освоение территории Украины и накачка ее оружием». Втягивание Киева в НАТО грозит появлением на Украине ракетных комплексов с минимальным подлетным временем к России, а это в свою очередь несет риски, вплоть до масштабного конфликта в Европе, отметили в МИД.

В ведомстве заявили, что Москва настаивает на выработке серьезных долгосрочных правовых гарантий, исключающих любое продвижение НАТО на восток и размещение там угрожающих России вооружение. Кроме того, Россия требует юридического закрепления договоренностей о неразмещении НАТО ударных систем вооружений, создающих угрозу РФ, сказано в сообщении.

Напомним, в ходе состоявшихся переговоров президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден отметили необходимость согласования вопросов, связанных с Североатлантическим альянсом. Речь идет в частности о неприемлемости для России продвижения альянса на восток.

Как писал сайт kp.ru, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил за продолжение диалога с Россией по украинскому вопросу в «нормандском формате».