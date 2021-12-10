Россия закрыла въезд из девяти африканских стран и Гонконга в связи с коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия полностью закрывает въезд из девяти стран Африки и Гонконга в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Теперь въезд в Россию запрещен из Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Мадагаскар, Мозамбик, Намибию, Танзанию, Эсватини, ЮАР и Специального административного района КНР Гонконг. Запрет коснется и владельцев дипломатических паспортов и служебных виз, для которых ранее действовали ограничения.

Как писал сайт kp.ru, в России выявили первые два случая заболевания омикрон-штаммом коронавируса. Оба пассжира вернулись в страну из ЮАР.

Напомним.около 100 человек, которые прибыли в Россию из ЮАР, находятся в обсерваторе с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией, 24 из них госпитализированы.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что россияне, вернувшиеся из поездки в ЮАР, должны будут пройти двухнедельный карантин.