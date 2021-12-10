Новый канцлер ФРГ выступил за продолжение работы в «нормандском формате» по урегулированию в Донбассе

Канцлер ФРГ Олаф Шольц Фото: REUTERS

Новый канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Брюсселе, заявил, что работа в «нормандском формате» (Россия, ФРГ, Франция и Украина) по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе должна продолжаться, поскольку в рамках этого формата были достигнуты «четкие договоренности, которые должны быть реализованы».

«Нормандский формат» имеет важность, мы хотим использовать его в будущем», - сказал преемник Меркель в пятницу, 10 ноября.

Олаф Шольц отметил, что «нормандский формат» переговоров, в частности, можно использовать для решения разногласий, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил за продолжение диалога с Россией по украинскому вопросу в «нормандском формате».

К слову, президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров с американским лидером Джо Байденом заявил, что не согласится с заморозкой конфликта в Донбассе. Он не исключает, что в стране может быть проведен референдум по Донбассу.

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