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Политика10 декабря 2021 22:59

Белый дом: США стремятся к дипломатическому разрешению ситуации между Россией и Украиной

По словам Джен Псаки, существует множество форматов, в рамках которых могут продолжаться дискуссии по этому вопросу
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты по-прежнему стремятся к дипломатическому взаимодействию в контексте сложившейся между Россией и Украиной ситуации, заявила на брифинге 10 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Нашей целью по-прежнему остаются дипломатические дискуссии», - сказала она, отметив, что «существует множество форматов, в рамках которых они могут продолжаться».

По словам Джен Псаки, «общий подход» вашингтонской администрации заключается в том, что США «не собираются вести разговоры без ключевых игроков», будь то «обсуждения Украины без Украины или разговоры о НАТО без НАТО».

Она добавила, что «очень прямая беседа» президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным была частью этих усилий американской дипломатии, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, во время прошедших в режиме видео-конференции переговоров лидеров двух стран 7 декабря президенты США и России около двух часов обсуждали ситуацию вокруг Украины.

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