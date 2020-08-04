Премьер Польши рассказал, чем Россия не угодила Варшаве

4 Авг. 2020 2020-08-04T06:51:50+03:00

По словам Моравецкого, в его стране нет жестких антироссийских настроений

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Польский премьер Матеуш Моравецкий рассказал, чем Россия не угодила Варшаве. По его словам, в Польше жестких антироссийских настроений нет, просто полякам «не нравятся» некоторые вещи, связанные с нашей страной.

«Я не считаю, что у нас в Польше царит жесткая антироссийская риторика. Однако есть некоторые вопросы, которые нам не нравятся, например, «Северный поток — 2», - заявил Моравецкий изданию Biznes Alert.

По его мнению, полученные после завершения строительства и запуска газопровода «европейские деньги» пойдут на «российское оружие». Кроме того, трубопровод позволит России отрезать Украину от поставок газа в Европу, а потом делать с Незалежной «все, что захочется». Премьер Польши также отметил, что из-за разницы в позициях по отношению к этому проекту у Варшавы, которая «не приемлет «Северный поток — 2», портятся отношения с ФРГ.

«Поэтому «Северный поток» и «Северный поток — 2» представляют такую опасность для нашего региона. Именно поэтому мы критикуем Германию», - подытожил Моравецкий.

Стоит отметить, что в надежде сорвать строительство газопровода он уже не раз заявлял о всевозможных «опасностях» проекта для Европы, даже пытался пугать страны ЕС «угрозой войны».

ИСТОЧНИК KP.RU