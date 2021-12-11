Гинцбург сообщил, что в центре Гамалеи собрали конструкцию вакцины против омикрона

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи собрали конструкцию вакцины против нового штамма коронавируса, который получил название «омикрон». Об этом сообщил журналистам директор центра Александр Гинцбург.

«Она сделана, как и против всех предыдущих штаммов, но оснований менять вакцину пока нет», - сказал ученый в беседе с РИА Новости.

Ранее он рассказал, что в центре Гамалеи выделили образец штамма омикрон из организмов заразившихся этим штаммом россиян, побывавших в ЮАР. По словам Александра Гинцбурга, все они были привиты против коронавируса, и болезнь у наших туристов проходит в легкой форме.

«Там никаких тяжелых случаев нет, они в стационаре, но ничего серьезного по клинике нет. Легкое течение: пациенты уже ранее были иммунизированы», - сказал он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 9 декабря Александр Гинцбург говорил, что решение об адаптации вакцины «Спутник V» под новый штамм «омикрон» будет принято примерно через две недели.

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