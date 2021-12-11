Центр Гамалеи выделил образец штамма омикрон из организмов заразившихся россиян

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Специалистам Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи удалось получить образец нового штамма коронавируса, который получил название «омикрон». Об этом сообщил журналистам директор центра Александр Гинцбург.

«Мы выделили «омикрон» от наших заразившихся, которые прилетели из-за рубежа. Наши специалисты выехали в стационар, где лежат пациенты, взяли мазки и просеквенировали», - рассказал он в беседе с РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне стало известно, что в России выявлено четыре случая заражения омикрон-штаммом, его обнаружили у туристов, вернувшихся домой после поездки за границу.

Ранее заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала, что симптомы заболевания при заражении «омикроном» могут отличаться от проявления других штаммов коронавируса.

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