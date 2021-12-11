В Кремле обеспокоены концентрацией сил НАТО в Греции

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия обеспокоена концентрацией сил НАТО в Греции и переброской американской военной техники, через греческий порт Александруполис, - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью греческому телеканалу Antenna.

"Сосредотачивается все больше и больше солдат НАТО и США на вашей территории. Вы перевозите сотни, тысячи единиц военной техники через Александруполис и так далее, - заявил официальный представитель Кремля. - Вы открываете новые базы для НАТО, а в то же время НАТО называет нас врагом. И НАТО формулирует главную цель альянса, которой является сдерживание России. Это нас беспокоит, вы должны нас понять".

В то же самое время Дмитрий Песков подчеркнул, что Греция не является враждебной страной для России. Переброска военной техники через греческую территорию и продвижение Североатлантического альянса в восточном направлении, это проблема в отношениях России и НАТО, уточнил пресс-секретарь российского лидера.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин на переговорах с американским лидером Джо Байденом обозначил, что РФ заинтересована в гарантиях, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.

Напомним, ранее Дмитрий Песков заявлял, что Россия чрезвычайно обеспокоена возможным размещением на Украине военных подразделений из западных стран. По его словам, такая ситуация заставляет Москву принимать меры по защите своих интересов.