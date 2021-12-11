Сокуров выразил желание еще раз встретиться с Путиным

Александр Сокуров Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Режиссер Александр Сокуров готов снова встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Культурный деятель подтвердил РИА Новости, что не видит никаких препятствий для диалога, если российский лидер повторит предложение.

"Если он повторит предложение, то почему бы и нет. Надо встретиться нам - это прекрасно, - уточнил режиссер. - Если президент считает, что нам есть что обсудить, то надо встретиться".

Сокуров также отметил, что ему будет интересно узнать мнение главы государства по поводу его доклада о ситуации в республиках Северного Кавказа, проблемах в армии, цензуре, работе правоохранительных органов.

Напомним, Владимир Путин не согласился с тезисом режиссера о том, что республики Северного Кавказа якобы стали националистическими, а также с предложением Сокурова о возможном исключении отдельных субъектов из состава страны. После этого президент пригласил режиссера к себе, чтобы "с удовольствием подискутировать" об озвученных Сокуровым "тонких вещах".

Как ранее писал сайт kp.ru, высказывание Сокурова вызвало негодование у главы Чечни Рамзана Кадырова. Он предложил проверить слова режиссера "на факт антигосударственного и экстремистского характера" и подчеркнул, что Чеченская республика была, есть и будет неотъемлемой частью России.