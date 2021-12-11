Режиссер Сокуров считает уместными свои высказывания о Северном Кавказе Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Режиссер Александр Сокуров, поспоривший с президентом Владимиром Путиным о Северном Кавказе во время заседания Совета по правам человека (СПЧ), считает уместными свои высказывания. По мнению Сокурова, отстаивать свою точку зрения на подобных заседаниях необходимо.

«Разговор был открытый. С президентом можно говорить открыто, излагать свою точку зрения на разные обстоятельства жизни в стране. Так что в рамках того же СПЧ это уместно и необходимо делать – говорить то, что ты думаешь», – передает слова режиссера РИА Новости.

Напомним, Путин не согласился с тезисом Сокурова о том, что республики Северного Кавказа якобы стали националистическими, а также с предложением о возможном исключении отдельных субъектов из состава страны.

Как писал сайт kp.ru, высказывание Сокурова вызвало негодование у главы Чечни Рамзана Кадырова. Он предложил проверить слова режиссера «на факт антигосударственного и экстремистского характера» и подчеркнул, что Чеченская республика была, есть и будет неотъемлемой частью России.