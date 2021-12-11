Помощник госсекретаря США Карен Донфрид посетит Москву

Помощник госсекретаря США Карен Донфрид Фото: сайт Госдепартамента США

Помощник госсекретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Карен Донфрид посетит Москву на следующей неделе, сообщает Государственный департамент США.

Как сказано в сообщении ведомства, Донфрид совершит визит в Москву и Киев 13-15 декабря 2021. Цель поездки – «обсуждение наращивания Россией военного потенциала и усиления обязательств США в отношении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины». Помощник Энтони Блинкена намерена подчеркнуть, что стороны могут «добиться дипломатического прогресса в прекращении конфликта в Донбассе», если будут выполнять Минские соглашения.

После визитов в Россию и на Украину она отправится в Брюссель, где встретится должностными лицами стран НАТО и Евросоюза. В ходе этих встреч также будет обсуждаться дипломатическое решение украинского кризиса.

Как писал сайт kp.ru, накануне МИД РФ заявил о критической точке в отношениях с Западом.

Напомним, президент России Владимир Путин заявлял ранее, что НАТО проводит по отношению к РФ конфронтационную линию.