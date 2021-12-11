Видео разрушенного мощным торнадо города в США показали очевидцы Фото: REUTERS

В США в ночь на субботу пять штатов пострадали из-за мощнейшего торнадо. В результате погибли 70 человек, десятки числятся пропавшими без вести.

Торнадо нанес непоправимый удар жилым домам в штатах Кентукки, Миссури, Иллинойсу, Арканзасу и Теннесси. Очевидцы случившегося записали видео последствий и опубликовали его в сети.

На кадрах видно, что некоторые постройки и здания полностью разрушены, сорваны крыши, оборваны провода. В некоторых городах сейчас ведется работа по восстановлению подачи электричества. Также ураганный ветер в Иллинойсе обрушил склад онлайн-ритейлера Amazon.

Президент США Джо Байден уже проинформирован о масштабах бедствия в стране. Он пообещал губернаторам пострадавших от стихии штатов оказать федеральную помощь. Сам глава государства подтвердил, что "поиск выживших и оценка ущерба продолжаются".