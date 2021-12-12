Депутат Госдумы рассказала об упрощениях в налоговой системе в 2022 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Член комитета Государственной думы РФ по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, какие изменения ждут россиян в 2022 году.

- Ожидается множество законопроектов, которые позволят улучшить экологическую обстановку. Также ожидаются изменения по налоговой системе. Они будут упрощать налоговые выплаты. В частности, мы ждем единого налога для бизнеса, - рассказала парламентарий в беседе с изданием Ura.ru.

Бессараб также отметила, что в скором времени в стране намерены развивать цифровизацию. Так, с 2022 года планируется внедрение беззаявительного порядка получения многих социальных выплат.

- Речь идет о материнском капитале, некоторых пенсионных выплат. Например, социальная пенсия будет выплачиваться дистанционно, по электронному заявлению, - рассказала парламентарий.

Напомним, также в 2022 году размер материнского капитала будет проиндексирован с учетом фактической инфляции.