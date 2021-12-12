В пятиэтажном доме на Сицилии произошел взрыв газа

В ночь на 12 декабря на Сицилии в городе Равануза провинции Агридженто произошел взрыв газа в жилом пятиэтажном доме.

Мощная взрывная волна повредила два соседних здания. Также в результате ЧП пропали 12 человек, в том числе включая трое детей и молодая супружеская пара. От грохота рухнувших построек на улицах у машин включилась сигнализация. Сейчас прибывшие на место спасатели ведут разбор завалов. Об этом сообщает ANSA.

Мэр города Кармело Д-Анджело призвал всех граждан, у кого есть лопаты или бульдозеры, помочь спецслужбам с разбором завалов.