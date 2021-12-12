Телемост Путина и Макрона запланирован на следующую неделю

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет переговоры с лидером Франции Эммануэлем Макроном, сообщает телеканал "Россия 1". Мероприятие пройдет в режиме телемоста.

Также в графике главы российского государства значится встреча с новым президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, который прилетит в Москву. Напомним, Хурэлсух победил на общенациональных выборах на пост президента Монголии в июне 2021 года, набрав свыше 70% голосов.

Кроме того, Владимир Путин планирует провести совещание с членами правительства, заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, а также посетить съезд Российского союза промышленников и предпринимателей.

Как ранее писал сайт kp.ru, 10 декабря представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в графике президента России Владимира Путина пока не стоят переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном.