Путин считает, что в случае развала России последствия были бы более жесткими, чем в Югославии

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин допустил, что в случае развала РФ последствия были бы более жесткими и кровавыми, чем в Югославии.

По его словам, в таком случае Россия бы сейчас боролась не за повышение рождаемости, а за выживание.

- А трагический пример Югославии говорит о том, что, если бы с нами произошло то, что произошло с Югославией, последствия для России, имея в виду характер русского человека, и не только русского, но и вообще всех проживающих на территории России народов, у нас, может быть, противостояние было бы еще более жестким и кровавым, чем в результате распада Югославии, — сказал глава государства в эфире телеканала «Россия-1».

Путин сообщил, что во времена работы директором ФСБ знал о попытках западных стран спровоцировать развал России путем поддержки бандитов и террористов. Он связал это с появлением на Кавказе множества террористических организаций в 90-е годы.

Ранее Владимир Путин заявил, что ситуацию в России в 1990-е годы можно охарактеризовать как гражданскую войну. По его словам, на тот момент в Европе даже не вставало вопроса о том, развалится Россия или нет, так как все были абсолютно уверены, что это неизбежный процесс. Европейцев больше интересовало, когда это произойдет и к каким последствиям может привести.

Также глава государства считает, что в 1990-е годы Россия утратила значительную часть суверенитета. По его словам, на тот момент существовало множество рычагов давления на страну, которая была ослаблена после развала Советского Союза. Россия была зависима от «финансовых инструментов и механизмов, от политических, внутриполитических», уточнил Путин.