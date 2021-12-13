Рябков заявил, что действия НАТО дестабилизируют обстановку в Евроатлантике Фото: Алексей БУЛАТОВ

Действия США и их союзников по НАТО наводят на мысль, что они готовятся к повторению печального опыта "Карибского кризиса", но на новой военно-технической базе. такое мнение высказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

- Планы альянса по постоянному приближению к нашим рубежам своей военной инфраструктуры и различных видов вооружений, в том числе самых современных и высокоточных, большой дальности действия, несомненно являются тревожным фактором и элементом дестабилизации обстановки не только на европейском континенте, но и шире в Евроатлантике, - заявил РИА Новости представитель дипломатического ведомства.

До этого Рябков уже заявлял, что кризис в отношениях России и Соединенных Штатов может достигнуть ситуации, аналогичной той, что случилась в 1962 году, когда противостояние Москвы и Вашингтона могло перейти в "горячую фазу".

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад перебрасывает на Украину боевиков под видом инструкторов. Кроме того, Киев заключил с Западом многомиллионные контракты на поставку вооружения, отметила дипломат.