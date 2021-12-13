Екатерина Мизулина обвинила рэпера Моргенштерна в получении иностранного финансирования Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина обвинила рэпера Моргенштерна в получении иностранного финансирования.

В интервью Ирине Шихман, она заявила, что в России существует определенный круг исполнителей и блогеров, систематически распространяющих информацию о насилии и наркотиках. По ее словам, им дается определенный «файл», с указанными темами, которые необходимо постоянно поднимать.

Моргенштерн же в ответ обвинил Мизулину в самопиаре. По мнению исполнителя, подобные заявление направлены только на повышение цитируемости авторов.

«Дорогие серьезные дяденьки и тетеньки! Хорош уже пиарить себя за счет моего имени и набивать себе цитируемость в новостях. Народ России не глупый и все понимает», – написал рэпер в своем в Instagram.

Напомним, ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле запрещенными веществами в социальных сетях, а также поручил осуществить проверку по возможным нарушениям закона в высказываниях исполнителя о Дне Победы. Адвокат рэпера Сергей Жорин позже сообщил, что певец не занимается продажей наркотиков, а заявление председателя СК РФ «вызвало, мягко говоря, недоумение».