Мужчина устроил стрельбу в Курской области рядом с ночным клубом, ранены пять человек Фото: Иван ВИСЛОВ

В Курской области неизвестный устроил стрельбу рядом с ночным клубом. В результате были ранены пять охранников заведения, рассказали журналистам в пресс-службе регионального управления МВД.

Инцидент произошел после словесного конфликта стрелявшего с охранниками клуба. Мужчина произвел в их сторону несколько выстрелов из травматического пистолета. Сейчас нападавшего разыскивает полиция.

Как писал сайт kp.ru, в понедельник, 13 декабря, на территории женского монастыря в Серпухове было подорвано взрывное устройство. Инцидент произошел примерно 08:00 по московскому времени. Изначально сообщалось, что в результате происшествия пострадали два человека, однако позже сообщили о восьми пострадавших, среди которых семь детей.

Известно, что взрыв в Серпуховском женском монастыре устроил подросток, который в прошлом был воспитанником церковно-приходской школы при обители.

Напомним, во вторник, 7 декабря, мужчина устроил стрельбу в МФЦ Москвы. В результате погибли два человека и трое пострадали.