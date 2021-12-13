Умер подросток, взорвавший самодельную бомбу в Серпуховском женском монастыре Фото: соцсети

Подросток, пронесший на территорию Серпуховского женского монастыря самодельное взрывное устройство (СВУ), умер от потери крови.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в результате происшествия молодой человек потерял много крови. «По предварительной информации, молодой человек, взорвавший СВУ, умер», - заявил собеседник агентства.

Сообщается, что нападавший мог иметь при себе еще взрывчатку, поэтому его будут обследовать саперы. «У устроившего взрыв в гимназии при монастыре может быть с собой еще взрывчатка. Сейчас он лежит при входе, его будут обследовать саперы», - сообщил источник.

Кроме того, по некоторым данным, молодой человек также принес с собой холодное оружие, похожее на мачете.

Как писал сайт kp.ru, взрыв устроил подросток, который ранее был воспитанником церковноприходской школы при монастыре. По предварительным данным, во время своей учебы он подвергался «буллингу».

Напомним, на территории женского монастыря в Серпухове утром в понедельник, 13 декабря, было подорвано неизвестное взрывное устройство. Изначально сообщалось, что в результате инцидента пострадали два человека, однако позже заявили о восьми пострадавших, среди которых есть семь детей.