Голикова: граждане с медотводом от прививки будут допускаться в общественные места по отрицательному ПЦР-тесту

Татьяна Голикова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Граждане, получившие медицинский отвод в отношении вакцинации от коронавирусной инфекции, по законопроекту о введении QR-кодов, будут допускаться в общественные места при наличии отрицательного ПЦР-теста. Такое заявление в понедельник, 13 декабря, сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Для граждан, которые имеют медотвод или будут иметь медотвод, предполагается получение ПЦР-теста. Его сертификат будет активен в том случае, если при предъявлении при посещении какого-то мероприятия одновременно в нем будут данные об отрицательном ПЦР-тесте», - заявила вице-премьер.

Голикова уточнила, что на сегодняшний день прорабатывается перечень противопоказаний к прививке от коронавируса, который будет представлен в декабре текущего года и разослан в российские регионы.

Как писал сайт kp.ru, вице-премьер также заявила, что законопроект о QR-кодах не ограничивает права россиян. Напомним, в ноябре правительство внесло в Госдуму РФ проект закона об использовании QR-кодов во всех субъектах страны. В случае если документ будет принят, то QR-код будет необходим при использовании авиа и ж/д транспорта, а также посещении общественных мест