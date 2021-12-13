Взорвавшего бомбу в Серпуховском женском монастыре отправят на психолого-психиатрическую экспертизу Фото: соцсети

Подростка, взорвавшего бомбу в Серпуховском женском монастыре, отправят на психолого-психиатрическую экспертизу, сообщила журналистам представитель Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий.

«В ходе расследования уголовного дела будет назначен целый комплекс необходимых экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая», – сказал она.

Она рассказала, что следователи провели в доме подростка обыск и изъяли предметы и вещества, представляющие значение для расследования. Поскольку подросток находится в тяжелом состоянии, правоохранители пока не могут допросить его. Как сообщила Врадий, с ним заключено письменное соглашение о том, что он не будет причинять себя вреда, находясь в глубокой депрессии.

Как писал сайт kp.ru, неизвестное взрывное устройство на территории женского монастыря в Серпухове было подорвано утром в понедельник, 13 декабря. В результате происшествия пострадали восьми человек, среди которых семь детей.

Напомним, взрыв на территории монастыря устроил подросток, который ранее был воспитанником церковноприходской школы при обители. По предварительным данным, во время своей учебы он подвергался «буллингу».