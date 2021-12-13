Голикова считает очень большой вероятность распространения омикрон-штамма коронавируса в России
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Штамм коронавирусной инфекции «Омикрон» может получить распространение в России, считает заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.
«Никто не отменял трансграничные перемещения, а с учетом того, что он уже есть в 63 странах мира, вероятность его завоза на территорию РФ очень велика, и последующего распространения – тоже очень велика», – сказала вице-премьер в ходе выступления в Государственной думе.
Она отметила, что омикрон-штамм может серьезно усугубить эпидемиологическую обстановку в России, однако пока его нужно проанализировать.
Напомним, омикрон-штамм коронавируса выявлен уже у 16 россиян, вернувшихся в РФ из Южно-Африканской Республики. Как писал сайт kp.ru, министр здравоохранения Росии Михаил Мурашко назвал их состояние удовлетворительным .
Информация об эффективности российских вакцин от коронавирусной инфекции против «Омикрона» появится в ближайшие две недели.