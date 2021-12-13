Доклинические исследования «кефирной вакцины» от коронавируса подходят к концу

Завершаются доклинические исследования «кефирной вакцины» от коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев сообщил о завершении доклинических исследований «кефирной вакцины» от коронавирусной инфекции.

- Завершаются доклинические испытания «кефирной вакцины» на основе 48-го медицинского центра Минобороны России. Мы также рассчитываем, что самым тщательным образом будет дана скрупулезная, профессиональная оценка той работе, которую провели петербургские ученые, — сообщил он.

Мезенцев также выразил надежду, что работа получит статус программы Союзного государства.

Ранее Министерство здравоохранения России на год продлило срок действия регистрационных удостоверений вакцин от коронавирусной инфекций «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н», разработанных научным центром «Вектор».

До этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что информация об эффективности российских вакцин от коронавирусной инфекции против «омикрона» появятся в ближайшие две недели. По словам Голиковой сейчас предприняты меры для предотвращения распространения нового штамма. В частности, прибывшие из Южно-Африканской республики должны уходить на двухнедельный карантин.