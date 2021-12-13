Вирусолог Альтштейн заявил, что омикрон-штамм коронавируса не обладает высокой летальностью Фото: Иван МАКЕЕВ

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что омикрон-штамм COVID-19 обладает низкой летальностью.

"По моим подсчетам, в подавляющем большинстве умерли за счет дельты, потому что для дельты характерно, что она дает около двух процентов летальности, а у них получилось 0,6 процента летальности, но нельзя исключить что какие-то случаи из-за омикрона. Можно сделать вывод, что омикрон, по-видимому, высокой летальности не дает на сегодняшний день, но, конечно, еще нужно подождать более точных данных", - пояснил он в беседе с изданием Lenta.ru.

Альтштейн отметил, нельзя исключать, что омикрон может стать последним штаммом, которым переболеет мир, и пандемия закончится.

Ранее стало известно, что российское правительство подготовило план борьбы с распространением штамма "омикрон". Вице-премьер Татьяна Голикова добавила, план был направлен на ознакомление президенту России Владимиру Путину.