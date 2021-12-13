Очевидец взрыва в православной школе в Серпухове: "Он открыл дверь. Закрыл за собой. И тут рвануло"

Жертвами взрыва могли стать около 100 человек Фото: СОЦСЕТИ

13 декабря в православной школе на территории Серпуховского женского монастыря прогремел взрыв. Самодельное взрывное устройство принес 18-летний Владислав Струженков.

Один из очевидцев происшествия рассказал, что увидел незадолго до прогремевшего взрыва.

Парень с утра тоже шел на молитву, но опоздал. Это спасло ему жизнь.

Место, где произошел взрыв Фото: Александр РОГОЗА

- Слава богу, я опоздал на молитву. Поэтому своими глазами увидел, что происходило, - рассказывает сайту mk.ru молодой человек.- Я открыл калитку. Передо мной шел молодой человек. Подумал, что это рабочий. Он остановился перед входом, поправил шнурки.

Собеседник издания даже не предполагал, что столкнулся с тем, кто спустя минуту устроит взрыв.

- Он открыл дверь. Закрыл за собой. И тут рвануло. Я не успел войти. Остался на улице. Меня оглушило. Затем увидел, что из окон повалил дым. Дети вылезли через окно в медпункте, - рассказывает парень.

Это сдетонировало взрывное устройство, которое находились в сумке у Стуженкова. Взрыв прогремел у двери школы. «Взрывнику» оторвало обе ноги. Его увезли в больницу. Также госпитализирован 15-летний ученик, у которого диагностированы ожоги ног.

План парня был иной - он специально выбрал время в 8:30 утра. По его расчету в холле на молитву должны были собраться все ученики и педагоги. Так и было, но дверь оказалась заперта.

Владислав Струженков погиб через несколько часов после взрыва Фото: СОЦСЕТИ

- Судя по всему, Струженков рассчитывал войти внутрь и сразу привести в действие СВУ. Но входная дверь оказалась закрыта. Он начал стучаться и в этот момент бомба взорвалась, - рассказал источник kp.ru в следствии.

Что подтолкнуло парня на такой шаг - пока не ясно. Известно, что он тяжело пережил развод родителей. В последнее время жил на три дома: бывал то у мамы, то у отца, ноу каждого своя семья, а иногда гостил у бабушки.

Спустя несколько часов Владислав умер от потери крови.