Нёс бомбу на молитву: Жертвами взрыва в Серпуховском монастыре могли стать около 100 человек

Жертвами взрыва в Серпуховском монастыре могли стать около 100 человек. Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Сайту KP.RU стали известны новые детали взрыва в православной школе на территории Серпуховского женского монастыря.

«ШЕЛ НА УТРЕННЮЮ МОЛИТВУ»

Территория монастыря сейчас полностью оцеплена сотрудниками полиции - перекрыты оба входа, здешние храмы, куда часто ходят горожане тоже временно закрыты.

Территория монастыря сейчас полностью оцеплена сотрудниками полиции - перекрыты оба входа, здешние храмы, куда часто ходят горожане тоже временно закрыты. Фото: Александр РОГОЗА

Через забор видно, что на крыльце школы, где сегодня утром произошел взрыв, продолжают работать криминалисты - они тщательно осматривают площадку, собирая в пакеты возможные вещдоки.

В самой школе Струженкова вспоминают как «тихого мальчика». Фото: СОЦСЕТИ

Как ранее сообщал KP.RU, этим утром в школу пришел 18-летний выпускник Владислав Струженков, который закончил одиннадцатый класс в мае нынешнего года. С собой молодой человек нес сумку. В ней, как известно теперь, находились самодельно взрывное устройство. «Бомба» сработала у двери школы. «Взрывнику» оторвало обе ноги. Его увезли в больницу. Также госпитализирован 15-летний ученик, у которого диагностированы ожоги ног. Еще несколько человек пострадали незначительно.

Через забор видно, что на крыльце школы, где сегодня утром произошел взрыв, продолжают работать криминалисты - они тщательно осматривают площадку, собирая в пакеты возможные вещдоки. Фото: Александр РОГОЗА

- Очень повезло, что план Струженкова не сработал, иначе жертвами могли стать около ста человек, - рассказал KP.RU источник в следствии. - Он специально выбрал время визита. Уроки в школе начинаются в 8:30, а перед этим все ученики и педагоги собираются на утреннюю молитву в холле на первом этаже. Судя по всему, Струженков рассчитывал войти внутрь и сразу привести в действие СВУ. Но входная дверь оказалась закрыта. Он начал стучаться и в этот момент бомба взорвалась.

По словам источника, за основной дверью - буквально через тамбур шириной меньше метра - находится еще одна, менее крепкая. Взрывной волной их буквально внесло внутрь. И тем не менее, именно эти двери спасли жизни детей - ранило только тех, кто стоял ближе всего к выходу.

Сайту KP.RU стали известны новые детали взрыва в православной школе на территории Серпуховского женского монастыря. Фото: Александр РОГОЗА

«ЖИЛ НА ТРИ ДОМА»

В самой школе Струженкова вспоминают как «тихого мальчика».

- По словам педагогов, версия буллинга в школе исключается, - продолжает источник. - Классы здесь совсем маленькие, всего по 5 — 7 человек. Например, в выпускном классе Струженкова помимо него обучалось всего четыре юноши, и он был физически самым сильным, остальные совсем «ботаники». И даже если предположить, что он затаил обиду на кого-то из сверстников, их-то в школе уже нет!

Из этого подъезда вышел утром Владислав Струженков. Фото: Александр РОГОЗА

При этом учителя считают, что после развода родителей Владислав пребывал в депрессии.

Взорвавший бомбу в Серпуховском монастыре специально выбрал время молитвы для взрыва Фото: СОЦСЕТИ

- Фактически он жил на три дома - у мамы своя семья, новый муж и ребенок от него, у отца - своя, иногда он уезжал к бабушке, - говорит один из работников школы. - По его настроению, он на родителей сильно обижался.

По нашим данным, обучение Владислава оплачивал отец - Андрей Струженков имеет собственный бизнес по установке пластиковых окон. Фото: СОЦСЕТИ

По нашим данным, обучение Владислава оплачивал отец - Андрей Струженков имеет собственный бизнес по установке пластиковых окон.

- За учебу все семьи платят по-разному, - объясняет тот же работник школы. - Зависит от состава семьи, многодетности и других факторов. Кто-то пять тысяч в месяц вносит. Кто-то- 15 тысяч. Знаю, что ЕГЭ Влад сдал не лучшим образом, поэтому никуда не смог поступить. Возможно, еще и это на него давило. Насколько я знаю, отец ему предлагал другой вариант: мол, чего ты паришься, не поступил и ладно, будешь у меня работать, своими руками нормально можно зарабатывать.

Учителя считают, что после развода родителей Владислав пребывал в депрессии. Фото: СОЦСЕТИ

KP.RU следит за развитием событий.

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