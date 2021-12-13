Опрос: четверть россиян будут работать в новогодние каникулы

Четверть жителей России будут работать в новогодние каникулы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Каждый четвертый житель России будет работать во время новогодних каникул. Об этом гласят данные исследования сервиса «Яндекс.Реклама».

Опрос проводился в ноябре 2021 года. В нем приняли участие 884 человека. 74% респондентов собираются провести новогодние праздники дома в кругу родных и близких. Почти 40% россиян сообщили, что дома будут смотреть фильмы и сериалы. При этом четверть россиян будут работать в новогодние каникулы, пишет ТАСС.

Как выяснили аналитики сервиса, в ноябре 2021 года число запросов про Новый год и подарки выросло на 10%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. При этом опрос россиян показал, что люди в подавляющем большинстве хотят получить практичный подарок. К примеру, деньги, бытовую технику или смартфон.

Ранее в сервисе по доставке еды в офис и на мероприятия Catery сообщили, что в 2021 году наметилась новая тенденция – на корпоративы стали заказывать напитки, не содержащие алкоголь. Это безалкогольное вино, глинтвейн и коктейли. Спрос на последнюю позицию по сравнению с 2020 годом вырос в два раза. На этот раз большинство компаний проведут праздник в оффлайн-формате - 85%. А вот онлайн-вечеринки пришлись россиянам не по душе, спрос на них стремительно падает. Если в 2020 году такую форму корпоратива выбирали 29,5% клиентов, то в этом году только 5%. 10% заказчиков планируют совместись оба варианта.