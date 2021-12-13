Ростуризм опасается волны банкротств туроператоров в 2022 году

В январе-апреле 2022 года вырастет риск остановки работы туроператоров Фото: Тимур ХАНОВ

Ростуризм предложил правительству оптимизировать действующую систему страхования ответственности туроператоров, изменив закон о туристической деятельности. В противном случае, опасаются в ведомстве, в 2022 году можно ждать волну банкротств организаций, предоставляющих тур-услуги.

Как пишет Интерфакс, туроператорам сложно получить финансовое обеспечение в размере, который прописан законом. В связи со сложной ситуацией для туризма в мире, это может привести к рискам прекращения деятельности туроператора в случае отказа страховой компании заключить такой договор.

В Ростуризме опасаются, что в январе-апреле 2022 года риск приостановки работы туроператоров в России значительно вырастет. В частности, из-за невозможности получить минимальный уровень финансового обеспечения для продолжения туроператорской деятельности.

Ведомство предлагает, чтобы избежать этого, установить единый подход к размеру финансового обеспечения. Он должен составить 5% от годового оборота с определением требования к минимальному размеру.

Как ранее писал сайт kp.ru, каждый четвертый житель России будет работать во время новогодних каникул. Почти 40% россиян сообщили, что дома будут смотреть фильмы и сериалы. При этом четверть россиян будут работать в новогодние каникулы.