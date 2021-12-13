У россиян с "омикрон"-штаммом болезнь протекает бессимптомно

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о состоянии больных "омикрон"-штаммом коронавируса, которые находятся в России. По его словам, их состояние можно назвать стабильным.

Об этом Мурашко рассказал в интервью Наиле Аскер-заде. Оно вышло в понедельник, 13 декабря, на телеканале "Россия 1".

Как отметил министр здравоохранения, у зараженных "омикроном" в России болезнь протекает с незначительными симптомами или вообще без них. Угрозы жизни больным нет, подчеркнул Мурашко. Ситуацию он назвал стабильной.

Также министр сообщил, что на данный момент Россия обсуждает с коллегами из ЮАР опыт работы с "омикроном", чтобы понять его особенности.

Как ранее писал сайт kp.ru, профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что омикрон-штамм COVID-19 обладает низкой летальностью.