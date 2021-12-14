Аналитики ожидают роста ключевой ставки Центробанка РФ до 8,5% годовых Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Банк России на последнем в текущем году заседании, 17 декабря, на фоне ускоряющейся инфляции примет решение о повышении ключевой ставки сразу на 1 процентный пункт - до 8,5% годовых, что станет максимальным уровнем с сентября-октября 2017 года. Такое мнение высказали многие аналитики.

Главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов указал на инфляционные ожидания населения и бизнеса, которые, по его словам, остаются «на очень высоком уровне», а также рост устойчивых инфляционных факторов.

«В комплексе все это указывает не только на высокую вероятность длительного отклонения инфляции вверх от таргета, но и на значимый риск дальнейшего роста ее уровня в краткосрочной перспективе», - приводит РИА Новости слова специалиста.

Старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин считает, что ужесточение денежно-кредитной политики Банка России уже приносит свои результаты, но риски «раскручивания инфляционной спирали из-за повышенных ожиданий населения и бизнеса все еще остаются».

«По нашим прогнозам, потребительская инфляция на конец года составит 8,3%, что выше прогноза Банка России, в связи с чем совет директоров Банка России будет проводить более жесткую денежную политику и повысит ключевую ставку на 1 процентный пункт», - добавил старший экономист «ВТБ Капитала» Александр Исаков.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава Сбербанка Герман Греф назвал ключевую ставку Центробанка РФ недостаточно высокой для текущего уровня инфляции, предположив, что регулятор продолжит повышать ее. Незадолго до этого глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ключевую ставку не могут держать низкой из-за роста цен. Она также говорила о повышении, отмечая, что возвращение ключевой ставки в нейтральный диапазон 5-6% произойдет не раньше середины 2023 года.