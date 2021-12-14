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Политика14 декабря 2021 8:48

Виталий Кличко призвал новой правительство Германии одобрить поставки оружия Украине

Вооружение нужно Киеву не для войны, а для обеспечения мира, сказал он
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Виталий Кличко призвал новой правительство Германии одобрить поставки оружия Украине

Виталий Кличко призвал новой правительство Германии одобрить поставки оружия Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новое правительство Германии должно одобрить поставки вооружения Украине, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«Не может быть, чтобы Германия не одобрила решение НАТО о поставках оборонительного оружия Украине. Новое федеральное правительство должно понять, что эта помощь как никогда важна для нашей страны», – сказал он в интервью Bild.

Вооружение нужно Украине не для ведения войны, а для обеспечения мира, отметил Кличко. Как заявил киевский мэр, Украина «не позволит России вернуть ее в советскую империю», поскольку она считает себя европейской страной.

Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник высказал мнение, что канцлер ФРГ Олафа Шольца вряд ли одобрит поставки оружия Украине.

Как писал сайт kp.ru, посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр заявлял, что ФРГ не будет поставлять Украине вооружение даже в качестве компенсации за запуск газопровода «Северный поток – 2».