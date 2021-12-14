Виталий Кличко призвал новой правительство Германии одобрить поставки оружия Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новое правительство Германии должно одобрить поставки вооружения Украине, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«Не может быть, чтобы Германия не одобрила решение НАТО о поставках оборонительного оружия Украине. Новое федеральное правительство должно понять, что эта помощь как никогда важна для нашей страны», – сказал он в интервью Bild.

Вооружение нужно Украине не для ведения войны, а для обеспечения мира, отметил Кличко. Как заявил киевский мэр, Украина «не позволит России вернуть ее в советскую империю», поскольку она считает себя европейской страной.

Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник высказал мнение, что канцлер ФРГ Олафа Шольца вряд ли одобрит поставки оружия Украине.

Как писал сайт kp.ru, посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр заявлял, что ФРГ не будет поставлять Украине вооружение даже в качестве компенсации за запуск газопровода «Северный поток – 2».