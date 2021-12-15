Дедами морозами и снегурочками чаще всего подрабатывают менеджеры, администраторы и курьеры Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Чаще всего Дедом Морозом и Снегурочкой подрабатывают менеджеры, администраторы и курьеры. Об этом сообщает сервис для поиска работы и сотрудников VK Работа, а также сервис объявлений Юла, которые провели соответствующие исследование.

В топ-10 профессий, готовых предстать в образе новогодних персонажей, также вошли водители, операторы, продавцы, уборщики и разнорабочие.

В среднем на подработке Дедом Морозом и Снегурочкой представитель разных профессий получают около 2 тысяч рублей за час. Однако, как выяснилось, больше всего за подобные услуги просят курьеры, которые оценивают свои труды примерно в 3,7 тысячи рублей за час. Меньше всего за работу просят кассиры - 1,2 тысяч рублей в час.

В ходе исследования также посчитали, за сколько часов работы могут окупиться расходы на подработку новогодними волшебниками. Так аренда костюма на Юле обойдется примерно в 980 рублей в сутки, а покупка будет стоить от 1,8 тысяч до 4 тысяч рублей, что может окупиться примерно за два часа работы.

Напомним, ранее россияне поделились планами об отгулах в новогодние каникулы. Как выяснилось, 9% граждан собираются взять отгулы, чтобы приплюсовать их к каникулам.