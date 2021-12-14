Анна Попова заявила об особых условиях для мутации COVID-19 в ЮАР из-за большого количества вич-инфицированных

Анна Попова назвала большое количество вич-инфицированных причиной того, что в ЮАР сформировались особые условия для мутации коронавируса. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вирус иммунодефицита человека влияет на формирование новых штаммов коронавируса в ЮАР. Из-за того, что в этой стране значительная часть населения инфицирована вич, в ЮАР складываются особые условия для мутации COVID-19. Об этом заявила во вторник 14 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«К сожалению, 20% поражено вирусом иммунодефицита человека, в такой среде складываются особые условия для формирования новых штаммов коронавируса», - сказала Попова, выступая на круглом столе в Совете Федерации. Трансляция круглого стола «О развитии системы федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля» шла на сайте СФ.

Три изо всех известных на сегодня вариантов коронавирусной инфекции пришли в Россиию из ЮАР, уточнила Попова.

Ранее на kp.ru сообщалось, что президент ЮАР Сирил Рамафоса пригласил зарубежных ученых, в том числе специалистов из РФ, для изучения штамма «омикрон», который был обнаружен в этой стране.

В то же время в Южном Судане как минимум 89 человек скончались от неизвестного ранее заболевания.