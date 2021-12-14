Путин поручил выплатить медикам и соцработникам двойные «ковидные» за работу в новогодние праздники

Путин поручил выплатить "ковидные" надбавки в двойном размере медикам и соцработникам за работу в новогодние праздники. Фото: REUTERS

В двойном размере получат «ковидные» надбавки медики и социальные работники, которые будут работать в новогодние праздники. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства во вторник 14 декабря.

«Мы в этом году, в 2021-м, на праздничные новогодние дни обеспечили выплату спецнадбавок для медработников и социальных работников, которые работали, работают, продолжают работать с ковидными больными, в двойном размере. Я просил бы правительство и в 2022 году на праздничные новогодние дни сделать то же самое», – сказал Путин.

На эти цели выделят более 8 млрд рублей, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

На kp.ru сообщалось, что Владимир Путин выступил против введения дополнительных ограничений с QR-кодами на транспорте в преддверии Нового года.

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