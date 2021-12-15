На Украине заявили о готовности ВСУ уничтожить армию Венгрии при необходимости

Украина пригрозила разгромить армию Венгрии одной штурмовой бригадой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина при необходимости способна уничтожить венгерскую армию силами одной горно-штурмовой бригады ВСУ. С таким заявлением выступил бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, отметив, что власти Венгрии прекрасно знают о «сильных позициях» Киева в Закарпатском регионе. По его словам, именно поэтому в Закарпатье перекрыты границы.

«Только одна 128-я бригада фактически расколошматит все венгерские войска. Из-за этого перекрыты там границы», - заявил Жебривский в эфире «4-го канала».

Он добавил, что «наглая политика, которую проводит венгерская власть по отношению к Украине, безусловно, не оставляет людей равнодушными».

Напомним, как писал сайт kp.ru, отношения между двумя странами обострились после того, как в конце августа Венгрия и Россия достигли нового долгосрочного соглашения о поставках российского газа, которое рассчитано на 15 лет. На Украине назвали это «ударом» для Киева и пригрозили ответом. В Будапеште назвали заявления и действия украинских властей «крайне возмутительными».