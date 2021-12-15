Си Цзиньпин заявил, что ценит усилия Путина по защите отношений России и Китая

Си Цзиньпин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что ценит усилия российского лидера Владимира Путина по защите отношений Китая и РФ.

- В последнее время на различных мероприятиях вы давали много раз высокую оценку российско-китайским отношениям, решительно выступали против попыток вбить клин в наши отношения, я это ценю, — сказал китайский лидер.

Он добавил, что российско-китайские отношения выстояли на фоне мировых перемен и "турбулентности".

Напомним, 15 декабря начались переговоры Путина с председателем КНР. Президент РФ назвал российско-китайские отношения "образцом межгосударственных отношений в 21 веке", отметив постоянный контакт властей двух стран. По словам российского лидера, товарооборот между странами увеличился на 31%, побив рекордные допандемийные показатели.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский и китайский лидеры обсудят агрессивную риторику Соединенных Штатов и НАТО в адрес РФ и КНР. Как отметил Песков, ситуация на международной арене, особенно в Европе, сейчас напряженная и требует переговоров между Москвой и Пекином.